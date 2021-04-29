Пашинян назвал эффективной деятельность миротворцев ВС России в Нагорном Карабахе

Ереван, 29 апреля. Премьер-министр Армении Никол Пашинян высоко оценил работу российского миротворческого контингента в Карабахе, назвав ее эффективной.

Об этом глава армянского правительства сообщил во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. В ходе беседы он в очередной раз отметил роль России и президента страны Владимира Путина в урегулировании конфликта в регионе.

«И хочу подчеркнуть, что оцениваю деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе эффективной, это уже для нас сейчас очевидно», — сообщил он.

Ранее Пашинян заявил, что Азербайджан не выполняет свои обязательства по возвращению военнопленных и других удерживаемых лиц.