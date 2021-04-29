Александр Васильев показал актуальное для женщин мужское пальто с принтом от Коко Шанель

Москва, 29 апреля. Звездный стилист Александр Васильев в программе «Модный приговор» рассказал россиянкам о модном мужском фасоне и принте в клетку от Шанель для пальто на весну 2021 года.

По словам стилиста, трендовый дизайн верхней одежды этого года ввела в моду еще неподражаемая Коко Шанель. Речь идет о расцветке в клетку. При этом женщинам стоит обратить внимание на пальто, сшитые для мужского плеча.

По мнению Васильева, такой предмет гардероба особенно подойдет представительницам прекрасного пола с выраженными чертами лица и фигуры. Стилист уверен, что подобные наряды подчеркнут дамскую сущность и добавят экстравагантности в образ.

В рамках шоу «Модный приговор» Васильев показал пример таких нарядов. По залу прошлась модель в прямом двубортном пальто с клеткой «куриная лапка». Впервые такой принт стали носить в Британии в королевской семье. В женскую моду его ввела Коко Шанель после того, как его на мужчинах «испытал» дизайнер Поль Пуаре.

Одним из главных экспертов модного шоу является Эвелина Хромченко. Недавно она порекомендовала женщинам идеально подходящую всем типам фигуры форму юбки.