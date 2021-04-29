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Супермодель Белла Хадид в дерзком боди восхитила поклонников

Шоу-бизнес
Супермодель Белла Хадид в дерзком боди восхитила поклонников
instagram.com  /  @bellahadid

Лос-Анджелес, 29 апреля. Американская супермодель Белла Хадид поделилась с подписчиками новыми снимками в соблазнительном боди. Поклонники знаменитости пришли в восторг от ее образа.

Вне подиума модель постоянно привлекает к себе внимание папарацци, а фэшн-инфлюенсеры внимательно следят за аутфитами модели. Хадид свойственно бросаться из крайности в крайность: то она фанатка многослойности, то предпочитает носить одежду, которая оголяет ее практически полностью.

На одной из последних серии снимков модель продемонстрировала дерзкое боди с декольте. Внимание привлекает не только его фасон — линия выреза доходит до талии и оголяет живот, а скрещенные бретели придают образу бунтарскую сексуальность, — но и на расцветке. За счет эластичности ткани и горизонтального принта создается впечатление, что перед нами анималистическая расцветка.

Хадид дополнила образ пробором зигзагом, который можно назвать визитной карточной модели. Ярко-зеленые глаза модель предпочла выделить угольно-черным карандашом. Подписчики амбассадора модных домов Dior и Bulgari оценили ее образ. Особенно их восхитило экстравагантное боди.

«О боже! Мне нужен этот топ!»;

«Ты королева!»;

«Белла, скажи, где я могу найти это боди?» — спрашивают пользователи.

Ранее знаменитость, признанная самой красивой женщиной мира, попозировала на камеру в синем бикини. Модель похвасталась идеальными параметрами и получила заслуженные комплименты от фолловеров.

одежда фигура белла хадид
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