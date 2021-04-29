Супермодель Белла Хадид в дерзком боди восхитила поклонников

Лос-Анджелес, 29 апреля. Американская супермодель Белла Хадид поделилась с подписчиками новыми снимками в соблазнительном боди. Поклонники знаменитости пришли в восторг от ее образа.

Вне подиума модель постоянно привлекает к себе внимание папарацци, а фэшн-инфлюенсеры внимательно следят за аутфитами модели. Хадид свойственно бросаться из крайности в крайность: то она фанатка многослойности, то предпочитает носить одежду, которая оголяет ее практически полностью.

На одной из последних серии снимков модель продемонстрировала дерзкое боди с декольте. Внимание привлекает не только его фасон — линия выреза доходит до талии и оголяет живот, а скрещенные бретели придают образу бунтарскую сексуальность, — но и на расцветке. За счет эластичности ткани и горизонтального принта создается впечатление, что перед нами анималистическая расцветка.