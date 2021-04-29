Путин «разнес» западных критиков России отсылкой к писателю Щедрину

Москва, 29 апреля. Многие западные критики России думают, что товары, в частности электричество, берутся из ниоткуда, поэтому пренебрегают помощью с востока. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Такие критики сравнимы с хрестоматийным персонажем русского писателя-сатирика Михаила Салтыкова-Щедрина. Нельзя забывать, откуда на западных полках берутся товары, и откуда берется электричество в европейских розетках, заявил Путин в ходе встречи с представителями французского бизнеса.

«У нас был писатель Салтыков-Щедрин. У него был персонаж — генерал, который заблудился в лесу и отправлял своего денщинка за круассанами: думал, они на деревьях растут, круассаны. Также и некоторые политические силы на Западе думают, что электричество берется из розетки», — «разнес» критиков России президент.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин будет лично определять, где проходят «красные линии», ущемляющие интересы России.