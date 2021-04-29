Рэпер Дава оправдался за «нарисованный пресс» после критики Бузовой

Москва, 29 апреля. Исполнитель Давид Манукян, известный как Дава, после критики певицей Ольгой Бузовой людей, создающих идеальное тело через пластику, объяснил свое решение лечь под нож хирурга.

Рэпер Манукян принял на свой счет заявление Бузовой о людях, которые «рисуют» себе пресс и мышцы, не пытаясь приложить усилие к их появлению в зале. Певица раскритиковала тех звезд, кто за идеальным телом сразу идет к пластическому хирургу.

Дава решил сразу же ответить на высказывание, чтобы уберечь себя самого от волны хейта в соцсетях. В Stories в Instagram он опубликовал интервью своего пластического хирурга, большого специалиста, который ответил на слова Бузовой. Врач подчеркнул, что посторонних людей не должно касаться то, каким образом человек решил привести свою физическую форму в порядок.

Сам артист отметил, что долгое время пытался вернуть рельефный пресс и мышцы в прежнее состояние, но из-за гормональных сбоев, стресса и напряженной работы у него возник фиброз. Устранить жировые ткани в такой форме можно лишь хирургическим путем.

Звездная пара рассталась в начале 2021 года, однако до сих пор фанаты надеются на воссоединение или примирение артистов. Под недавней публикацией блогера с подкаченным телом в мокрой майке фанаты тут же отметили Бузову, раскритиковав ее за потерю такого красивого мужчины.