Пентагон озабочен превосходством России: Альгис Микульскис о тревоге по-американски

Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил США готовит важнейший документ, очерчивающий рамки дальнейшего военного строительства и обновления механизма обеспечения национальной безопасности — «Военную доктрину-2030». Некоторые тезисы, появившиеся в открытых источниках, позволили аналитикам сделать вывод о том, что Пентагон признает факт утраты неоспоримости американского военного доминирования на планете.

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис в своей колонке рассматривает причины, приведшие экспертов к неутешительным для Америки выводам…

Собственно, сам документ, о котором идет речь — «Военная доктрина США-2030» — будет представлен на утверждение только в ноябре. Однако кое-какие его обоснования бродят по сети уже достаточно давно и позволяют сделать вывод, что к настоящему моменту американские взгляды на стратегию и тактику ведения войны сильно, практически безнадежно устарели.

Ярчайший пример тому — потихоньку начинающийся вывод войск из Афганистана, где двадцатилетнее противостояние между великолепно «упакованной», считающейся сильнейшей в мире армией и полуграмотными талибами заканчивается абсолютно не в пользу США. Также не внушает оптимизма и положение дел в Ираке с его бесконечными терактами, да и Сирия не стала для Пентагона «полем великой победы»… Все это и привело к тому, что в американском оборонном ведомстве задумались о необходимости «что-то делать».

Федеральное агентство новостей /

Системный аналитик и военный эксперт Александр Запольскис описывает происходящее в армии США более чем красноречиво:

«Смотрите: во время Второй мировой войны США в течение четырех лет провели две большие войны — против Японии и Германии — закончившиеся полной победой, по достижении которой армию можно было сократить — и пользоваться плодами. Тогда как с 2000 года США провели семь войн — и не выиграли ни одной. И это против заведомо слабых противников. Неизбежно приходит мысль — а что будет, если воевать придется с сильными? Долгое время американцы — не без оснований — считали свою армию лучше технологически, но сейчас этот фактор явно утрачен. Особенно в части базовой стратегии ведения общевойскового боя».

Приводя примеры различных базовых стратегий, мой собеседник упомянул немцев, которые по сей день видят такой бой как сплочение подразделения вокруг единого ручного пулемета и всестороннюю помощь со стороны бронетехники. Упомянул ВС РФ, продолжающие исходить из того, что бой — это продвижение пехоты за «огневым валом» артиллерии… И упомянул англосаксов, делающих основную ставку на авиацию, которая в компании любого рода ракетных систем сначала «прореживает» боевые порядки неприятеля, а затем уже в дело вступают наземные части.

Однако…

«…сейчас стало понятно, что эта тактика частенько сбоит даже против слабого противника. Слишком часто в его руках оказываются современные виды вооружений. Да и примитивные самодельные минно-взрывные поделки ценой в три копейки вынуждают массово пересаживать пехоту с дешевых джипов на MRAPы по 5 млн долларов за штуку. Которые, тем не менее, на этих СВУ все равно подрываются. В общем, получилось так, что погоня за технологическим превосходством привела к недопустимо высокому удорожанию «одного солдата». Настолько высокому, что при умножении этой суммы на размер армии бюджет такие расходы потянуть уже не может».

Федеральное агентство новостей /

Нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что современная американская армия и общество в целом утратили способность стойко переносить трудности и потери, а промышленность больше не в состоянии штамповать оружие тысячами единиц. В 1943 году США выпускали более 2000 самолетов в месяц, сегодня — не более 200 в год. Танки же и вовсе не производятся.

Но самое главное — при нынешнем темпе потерь материальной части в активном бою всех имеющихся в США запасов вооружений хватит от силы на 4-6 месяцев войны. После чего американская армия вернется к уровню 1812 года, разве что с более современными винтовками. Но все остальное, включая артиллерию, у нее закончится.

И, тем не менее, как бы мы ни отзывались об американцах — недооценивать их не стоит, умом бог их совсем не обделил! О системности американского образа мышления и о том, что все описанные проблемы нужно решать, как раз и говорит ссылка, приведенная мною в начале этого материала. Кстати, своих «оппонентов» в гипотетических войнах ближайшего будущего они воспринимают вполне серьезно.

«Есть достаточные данные о том, что противники уже обладают — или же будут обладать в ближайшем будущем — равными с США техническими возможностями в некоторых важных сферах. Технологический паритет не обязательно означает, что США не будут конкурентоспособны в военном отношении; паритет означает, что участие в конфликтах может обходиться много дороже, чем раньше».

В целом, новая военная доктрина, насколько о ней можно судить по докладу научного совета министерства обороны США, будет опираться на следующие постулаты:

1. Долговременное военное превосходство США может пошатнуться в новых условиях технологического паритета в мире.

2. Перенос ключевых промышленных производств за рубеж может поставить США перед новыми вызовами.

3. Возникает вероятность превосходства противников в нишевых сферах, что потенциально может подорвать как военную, так и гражданскую инфраструктуры США.

4. США необходимо наилучшим образом использовать имеющиеся качественные преимущества собственных профессиональных вооруженных сил.

ФБА «Экономика сегодня» /

Сохранение же превосходства США потребует ассигнований в сферы космической безопасности, позиционирования, навигации и определения точного времени, защиты от киберугроз, создания сравнительно недорогого обычного оружия межконтинентальной дальности, разработок подводных ударных и разведывательных беспилотников и новых типов летательных аппаратов вертикального взлета…

Еще одной причиной — а в свете событий последних лет, возможно, и главной, — заставившей США начать глобальный пересмотр своих военных концепций, является нынешнее состояние Российской армии. В недавнем интервью ФАН военный эксперт Алексей Леонков, комментируя «военную» часть послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, в общих чертах описал это состояние следующими словами:

«Ребята, мы выстроили такой забор и так можем надавать по морде всем непрошеным гостям, что они должны уже заранее понимать: любая война с Россией будет невыгодна тем, кто ее затеет. Поэтому — не мешайте нам заниматься собственной страной!»

Мой же нынешний собеседник Александр Запольскис конкретизировал слова своего коллеги следующим образом:

«Наша новая оргштатная структура — и это признают в НАТО — обеспечивает нам более чем двукратное превосходство над аналогичным подразделением противника в боевой эффективности. По армейской ПВО механизированная бригада ВС РФ превосходит аналог армии США или ФРГ в 21 раз, по ствольной артиллерии — в 17 раз, по РСЗО — в 19, по РЭБ — абсолютно. Так что небольшая разница в эффективности пехоты (преимущество примерно в 12-15%) с лихвой перекрывается прочими «множителями». А самое главное, мы принципиально превосходим противника в тактической и оперативной мобильности».

Однако поводов расслабляться нет. Все эти превосходства актуальны лишь на данный момент и, может быть, на ближайшее десятилетие. Потом Запад обязательно что-нибудь придумает — и к 2030 году поле боя принципиально изменится, а нам нужно будет снова искать решения.