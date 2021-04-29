Похудевшая Екатерина Скулкина из Comedy Woman поразила снимком в обтягивающем комбинезоне

Москва, 29 апреля. Телеведущая и юмористка Екатерина Скулкина опубликовала фото в обтягивающем комбинезоне в своем профиле в Instagram, продемонстрировав результаты похудения.

Звезда шоу Comedy Woman Екатерина Скулкина вот уже несколько лет постепенно сбрасывает вес. Артистка поспешила поделиться с поклонниками поразительными результатами проделанной работы — ей удалось сбросить еще 17 килограммов. Скулкина поблагодарила своего тренера, блогера-миллионника Анастасию Колсанову и врача Алексея Жито, под руководством которого проходила диета.

«Влюбись в спорт и он ответит тебе взаимностью! Спасибо моей силе воли», — написала Скулкина.

Подписчики знаменитости искренне порадовались за нее, ведь Скулкина долго и упорно стремилась к желанной фигуре. В комментариях пользователи оценили преображение юмористки.

«Как же круто! Вы огромная умничка!»; «Тебя не узнать, если не надпись!»; «Шикарно выглядите!»; «Какая вы молодец! Сила воли супер! Завидую молча», — восхитились фолловеры.

Екатерина Скулкина счастлива в браке и воспитывает сына. Супруг знаменитости не связан со сферой шоу-бизнеса. Замужество актрисы не мешает пользователям Сети распространять слухи о ее романе с коллегой по шоу «Однажды в России» Теймуразом Танией. Скулкина в очередной раз опровергла сплетни об их романтических отношениях.