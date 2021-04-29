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Футуролог Толкачев назвал профессию будущего спасителя Украины

  /   Обновлено: 29 апреля 2021 15:40
Политика
Футуролог Толкачев назвал профессию будущего спасителя Украины
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Киев, 29 апреля. Властям Украины и простым гражданам нужны не социальные и политические реформы, а работа над собой, заявил украинский философ и футуролог Алексей Толкачев.

Спасители Украины и строители процветающей Незалежной — это не реформаторы, политики и ученые, а психотерапевты и психоаналитики. Интеграция в развитое мировое сообщество должна проходить с помощью профессионалов, а не воровства чужих законов или систем, уверен Толкачев.

«Чтобы построить процветающую Украину будущего нужны не реформаторы, а психотерапевты. Корни многих проблем как человека, так и целой страны, лежат в области психологии. Мы за тридцать лет испробовали разных политиков, разных президентов, разные реформы и разные налоги, однако для многих жизнь на Украине все так же нестерпима. Проблема в коллективном психологическом портрете украинского социума», — заключил эксперт.

Ранее в рамках очередных реформ энергосистемы Верховная рада Украины проголосовала за назначение Германа Галущенко на пост министра энергетики.

украина толкачев реформы психология
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