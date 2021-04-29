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Песков усомнился в искренности США в отношении признания геноцида армян

  /   Обновлено: 29 апреля 2021 15:15
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Политика
Песков усомнился в искренности США в отношении признания геноцида армян
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 29 апреля. Факт признания Вашингтоном геноцида армян — это проявление политики «кнута и пряника», а не настоящее сострадание народу Армении.

Соответствующее заявление в четверг, 29 апреля, озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я думаю, что в большей степени вот это вот признание геноцида со стороны Вашингтона, скорее всего, это составная часть этой излюбленной игры в кнут и пряник. Это не желание сострадать армянскому народу, не желание глубинно понять историю Османской империи, историю Армении», — заявил официальный представитель Кремля.

Американский лидер Джо Байден ранее официально признал массовые убийства армян в ХХ веке геноцидом. В ответ на это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глубоко опечален позицией США. Более того, после позиции, озвученной Байденом, посла США Дэвида Саттерфилда вызвали в МИД Турции, где ему был выражен протест.

Армения сша песков геноцид
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