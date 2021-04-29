Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
29 апреля 16:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:06
Экономика
Аналитики спрогнозировали курс рубля на майских праздниках
16:05
Весь мир
Пять человек погибли в результате тюремной перестрелки в Эквадоре
16:04
Политика
МИД РФ раскрыл даты рабочих поездок Лаврова в мае
16:02
Коронавирус
Почему бразильцам отказали в спасении «Спутником». Колонка Сергея Малинковича
16:02
Общество
Власти Нью-Йорка намерены снять коронавирусные ограничения в июле
16:00
Происшествия
Глава центра «Феникс» получила условный срок по делу о смерти актера Марьянова
15:57
Весь мир
Американец поджег леса Калифорнии, чтобы скрыть убийство
15:56
Общество
В Подмосковье запретили ходить в лес и жарить шашлык
15:56
Шоу-бизнес
Божена Рынска не смогла сдержать эмоций после откровений Прокловой о домогательствах
15:55
Общество
Полный гид по профессии швея: от обязанностей и навыков до зарплаты в России
15:54
Экономика
Вице-премьер Белоусов провел совещание по поводу роста цен на металлопродукцию
15:52
Происшествия
Членов движения АУЕ задержали в Ульяновске
15:52
Политика
Стали известны имена организаторов водной блокады Крыма
15:50
Происшествия
В петербургском гипермаркете мужчине на голову упала бутылка
15:49
Происшествия
Петербуржец с обгоревшими ногами попал в ожоговую реанимацию
15:48
Экономика
Около 100 тысяч жителей Ямала получат майские соцвыплаты досрочно
15:47
Общество
Глава противопожарного отдела «Гринпис» рассказал, как снизить число возгораний
15:47
Происшествия
Российского актера Лаптева задержали с наркотиками в Москве
15:45
Общество
Высотный протест: ростовский крановщик заперся в кабине, требуя выплаты зарплаты
15:45
Политика
Пентагон озабочен превосходством России: Альгис Микульскис о тревоге по-американски
Все новости

Любовь 42-летних женщин к одному мужчине привела к смертельной разборке в сарае

  /   Обновлено: 29 апреля 2021 15:32
Происшествия
Любовь 42-летних женщин к одному мужчине привела к смертельной разборке в сарае
pixabay.com  / 

Архангельская область, 28 апреля. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти жительницы Сольвычегодска. Как стало известно ФАН, 42-летние женщины не смогли простить друг другу отношения с одним и тем же мужчиной.

В дежурную часть полиции 27 апреля обратилась 21-летняя жительница Сольвычегодска. В своем заявлении она сообщила, что потеряла связь со своей матерью, а также пояснила, что местные жители последний раз видели ее со следами побоев на лице.

Оперативные сотрудники уголовного розыска сразу включились в работу. В ходе поисковых мероприятий они обнаружили бездыханное тело 42-летней женщины со следами побоев и ножевым ранением. По подозрению в совершении преступления была задержана знакомая жертвы.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены необходимые экспертизы», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СК РФ Архангельской области и Ненецкому автономному округу Светлана Тарнаева.

Правоохранители выяснили, что мотивом убийства могла стать банальная ревность к одному мужчине.

«Потерпевшая начала строить отношения с одним из жителей города, который, по мнению местных представительниц слабого пола, — видный мужчина, — сообщил ФАН источник в правоохранительных органах. — Это очень не понравилось подозреваемой, которая тоже положила на него глаз. Раньше между ними уже были разговоры по этому поводу, но они всегда проходили в мирном русле».

За несколько дней до трагедии отвергнутая женщина решила расставить все точки над «i». Она пригласила конкурентку в квартиру к своей знакомой.

«В помещении она начала корить гостью за то, что та пытается наладить отношения с понравившимся ей мужчиной. Пострадавшая отвечала ей, что это не ее дело и что она как хочет, так и живет. После словесной перепалки ревнивица стала избивать соперницу», — пояснил источник.

После нанесения жертве телесных повреждений руками и ногами подозреваемая вывела ее на улицу.

«Она затащила пострадавшую в сарай, чтобы не наткнуться на случайных свидетелей, и нанесла потерпевшей несколько ножевых ранений. Одно из них оказалось смертельным. После чего продолжила пить спиртное. Кстати, у погибшей отсутствуют следы алкоголя в крови — дополнил источник. — У задержанной целый букет судимостей. Раньше она привлекалась к уголовной ответственности за нанесение тяжких повреждений, кражу и вооруженный разбой».

Предполагаемая убийца находится в местном изоляторе временного содержания и пока не признает своей вины. Женщина предпочла воспользоваться статьей 51 Конституции, которая подразумевает, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

Если вина 42-летней подозреваемой будет доказана в суде, то ей грозит до 15 лет лишения свободы.

убийство нож уголовное дело архангельская область соперницы
Комментировать
Самое популярное
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 122780 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 89762 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 73982 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 72661 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Китайские Су-35 отогнали американские и японские войска от спорных островов Сенкаку
Армия 56939 27 апреля 2021
Китайские Су-35 отогнали американские и японские войска от спорных островов Сенкаку
Все новости / Происшествия / Любовь 42-летних женщин к одному мужчине привела к смертельной разборке в сарае
Рейтинг@Mail.ru