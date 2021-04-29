Любовь 42-летних женщин к одному мужчине привела к смертельной разборке в сарае

Архангельская область, 28 апреля. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти жительницы Сольвычегодска. Как стало известно ФАН, 42-летние женщины не смогли простить друг другу отношения с одним и тем же мужчиной.

В дежурную часть полиции 27 апреля обратилась 21-летняя жительница Сольвычегодска. В своем заявлении она сообщила, что потеряла связь со своей матерью, а также пояснила, что местные жители последний раз видели ее со следами побоев на лице.

Оперативные сотрудники уголовного розыска сразу включились в работу. В ходе поисковых мероприятий они обнаружили бездыханное тело 42-летней женщины со следами побоев и ножевым ранением. По подозрению в совершении преступления была задержана знакомая жертвы.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены необходимые экспертизы», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СК РФ Архангельской области и Ненецкому автономному округу Светлана Тарнаева.

Правоохранители выяснили, что мотивом убийства могла стать банальная ревность к одному мужчине.

«Потерпевшая начала строить отношения с одним из жителей города, который, по мнению местных представительниц слабого пола, — видный мужчина, — сообщил ФАН источник в правоохранительных органах. — Это очень не понравилось подозреваемой, которая тоже положила на него глаз. Раньше между ними уже были разговоры по этому поводу, но они всегда проходили в мирном русле».

За несколько дней до трагедии отвергнутая женщина решила расставить все точки над «i». Она пригласила конкурентку в квартиру к своей знакомой.

«В помещении она начала корить гостью за то, что та пытается наладить отношения с понравившимся ей мужчиной. Пострадавшая отвечала ей, что это не ее дело и что она как хочет, так и живет. После словесной перепалки ревнивица стала избивать соперницу», — пояснил источник.

После нанесения жертве телесных повреждений руками и ногами подозреваемая вывела ее на улицу.

«Она затащила пострадавшую в сарай, чтобы не наткнуться на случайных свидетелей, и нанесла потерпевшей несколько ножевых ранений. Одно из них оказалось смертельным. После чего продолжила пить спиртное. Кстати, у погибшей отсутствуют следы алкоголя в крови — дополнил источник. — У задержанной целый букет судимостей. Раньше она привлекалась к уголовной ответственности за нанесение тяжких повреждений, кражу и вооруженный разбой».

Предполагаемая убийца находится в местном изоляторе временного содержания и пока не признает своей вины. Женщина предпочла воспользоваться статьей 51 Конституции, которая подразумевает, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

Если вина 42-летней подозреваемой будет доказана в суде, то ей грозит до 15 лет лишения свободы.