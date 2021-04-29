Россиян предупредили о новых мошеннических сайтах по продаже билетов на «Сапсан»

Москва, 29 апреля. Мошенники начали чаще создавать сайты, предлагающие приобрести билеты на «Сапсан». Это может быть связано с предстоящими майскими праздниками.

Специалисты международной компании Group-IB выявили сеть фальшивых страниц, на которых россиянам предлагают приобрести билеты на поезда «Сапсан». Информация была опубликована пресс-службой компании.

Как уточнили эксперты, подобные сайты создавались и ранее. Так, за прошлый год был обнаружен 21 подобный фишинговый портал, в январе 2021 года — два. Еще три сайта выявили в феврале. При этом отмечается, что сайты в основном открываются лишь на мобильных устройствах на базе операционных систем Android и iOS.

Сейчас Group-IB совместно с РЖД проводят мероприятия по блокировке сайтов мошенников. Специалисты по безопасности призывают граждан быть бдительными и совершать покупки в интернете осторожно.

Ранее сообщалось, что россиян могут обманывать и при покупке билетов на самолеты. Сайты злоумышленников при этом практически полностью копируют известные сервисы по продаже авиабилетов.