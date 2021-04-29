В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» в четверг, 29 апреля, в 14:00 прошел прямой эфир на тему «Недружественные государства — новый термин во внешней политике».

На днях глава МИД России Сергей Лавров анонсировал создание списка «недружественных государств».

«У правительства есть конкретные поручения, понятны критерии, которыми мы руководствуемся в этой работе. Так что, думаю, ждать осталось недолго», — сказал министр.

Лавров добавил, что «недружественным» странам будет запрещено нанимать персонал в нашей стране не только из россиян, но и граждан третьих стран.

В рамках прямого эфира мы рассмотрели влияние этой меры на риторику государств, которые традиционно используют русофобскую риторику. Обсудили, учитывая анонсированные Россией меры, изменится ли риторика различных государств Европейского союза? Какая еще ответная реакция может быть со стороны «недружественных» стран и будут ли эту меру критиковать прозападные оппозиционеры?

На эти вопросы рамках прямого эфира ответил президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. Он рассказал, зачем Россия вводит эту новую меру и как будут выстраиваться долгосрочные отношения с «недружественными государствами».