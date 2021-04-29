ВС Киргизии устанавливают минометные расчеты на границе с Таджикистаном

Бишкек, 29 апреля. Войска Киргизии и Таджикистана ведут перестрелку на границе, сообщают в пресс-службе киргизской погранслужбы.

Согласно предварительным данным, подразделения Таджикистана в настоящее время устанавливают позиции минометных расчетов, сообщает источник РИА Новости в пресс-службе киргизской погранслужбы.

По информации минздрава государства, в Баткенскую областную больницу уже поступили первые жертвы перестрелки — четверо пострадавших с огнестрельными ранениями находятся в тяжелом состоянии, еще три человека в состоянии средней тяжести. Двое находятся на операционном столе. Остальных доставили в сельские больницы.

Киргизский лидер Садыр Жапаров провел экстренное совещание с правительством. Власти создали рабочую группу по урегулированию ситуации на границе с Таджикистаном, МИД Киргизии было отдано поручение работать над разрешением конфликта дипломатическим путем.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ранее объявил о создании Россией и Таджикистаном объединенной системы ПВО.