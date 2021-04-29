Первый ребенок актера Александра Голобородько умер в роддоме

Москва, 29 апреля. Актер Александр Голобородько вместе с супругой Светланой Шершневой в студии «Судьбы человека» рассказал о смерти новорожденного сына.

Голобородько сделал предложение своей известной супруге через девять месяцев с момента знакомства. Почти сразу актриса Шершнева забеременела. Однако вскоре произошла трагедия: малыш умер в роддоме. Об этом актеры советского кино рассказали в интервью Борису Корчевникову.

По словам жены Голобородько, причиной смерти первенца Тараса могли стать тяжести, которые поднимала Шершнева на восьмом месяце беременности. Она рассказала, что однажды на большом сроке подняла тяжелые ворота для входа в сад. Тогда никаких осложнений с актрисой не произошло.

«Из роддома муж забирал меня без нашего сына Тараса. Я открыла окно в роддоме и увидела, как муж сестры несет гробик. Это я запомнила на всю жизнь. Тарас родился живым. Он — копия Саши. У него были синие глаза, но он умер», — с горечью в голосе вспомнила жена Голобородько.

После этой трагедии семья смогла оправиться от травмы. У пары родилась дочь, ставшая известной телеведущей — Ксения Игнатова.

В студии программы «Судьба человека» часто открываются тяжелые семейные тайны. Недавно актер Владимир Епифанцев признался в измене своей супруге с ее подругой Анной Цукановой-Котт.