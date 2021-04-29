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Поездка в немецком поезде оставила неприятные воспоминания у россиянина

Общество
Поездка в немецком поезде оставила неприятные воспоминания у россиянина
Федеральное агентство новостей  /  Антон Зарубин

Берлин, 29 апреля. Железные дороги и поезда в Германии многие считают образцом порядка, пунктуальности и комфорта. Российский турист рассказал о своем впечатление от поездки на немецком поезде.

Сидячие места в вагоне рассчитаны на шесть пассажиров. Сидеть в кресле с комфортом можно только в течение трех-четырех часов. После этого начинает затекать спина, написал россиянин в своем блоге на «Яндекс.Дзен». При этом кресло раскладывается и можно прилечь. Однако только в отсутствии попутчиков, иначе им будет неудобно.

«Никакого пространства под сиденьями, чтобы убрать туда багаж, нет. Все вещи приходится поднимать на полки над сиденьями. А если чемодан тяжелый, и пассажир женщина? Очень неудобно», — посетовал турист.

Также путешественника огорчило отсутствие чистоты. Оба туалета в вагоне были сломаны. Пассажиры вынужденно ходили в уборную в соседнем вагоне. Кроме того, во время поездки никто не пытался починить их или привести в порядок.

«Этот факт, думаю, свидетельствует о многом», — подчеркнул россиянин.

При этом блогер назвал и плюсы поездки. Он отметил удобную навигационную систему, инфраструктуру на платформах высокого уровня и пунктуальность, которая позволяет пассажирам планировать время по минутам.

До этого сообщалось, что российское правительство выделит более 11 млрд рублей на развитие железных дорог. Из них шесть получат пригородные пассажирские компании.

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