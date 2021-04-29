Банк России установил официальные курсы валют на 30 апреля

Москва, 29 апреля. Курс рубля укрепился по отношению к евро и доллару. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Центрального банка РФ.

Американская валюта потеряла 55,67 копейки и стала стоить 74,38 рубля за денежную единицу. Европейская валюта подешевела на 27,76 копейки, достигнув отметки в 90,15 рубля за евро.

Утром курс рубля укрепился к доллару на старте торгов Московской биржи. Биржевой курс нацвалюты США в начале торгового дня составил 74,4 рубля, опустившись на 1,25 копейки. Евро при этом подорожало на 0,01%, до 90,22 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

На предстоящей неделе российская валюта продолжит укреплять свои позиции. Этому будет способствовать решение Центробанка 23 апреля повысить ключевую ставку на полпроцента, а также отсутствие негативных геополитических новостей, считают эксперты.