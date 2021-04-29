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Раскол в рядах оппозиции: от блогера Навального бегут даже ближайшие соратники

Общество
Раскол в рядах оппозиции: от блогера Навального бегут даже ближайшие соратники
Федеральное агентство новостей  / 

Соратник Алексея Навального Леонид Волков официально объявил о закрытии сети региональных штабов блогера (штабы Навального, структурное подразделение ФБК1 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией), которую он возглавлял последние несколько лет. Основатель и руководитель Просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец», член Совета по межнациональным отношениям при губернаторе Ленинградской области Герман Владимиров в интервью ФАН рассказал, что от блогера Навального бегут даже ближайшие соратники, а в рядах так называемой оппозиции произошел раскол.

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков заявил о роспуске структурных штабов блогера. По его словам, сохранение работы подразделений в нынешнем виде невозможно, так как в соответствии с российским законодательством она будет рассматриваться как деятельность, ведение которой предусматривает ответственность по статье об экстремизме и влечет за собой уголовные сроки для сотрудников штабов и тех, кто их поддерживает.

«Не поможет никакой ребрендинг; мы не сможем даже сделать вид, что это теперь какая-то другая организация… Увы, работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального», — заявил Волков.

Примечательно, что именно сегодня состоялось судебное заседание по факту апелляционной жалобы по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. Суд отказал Алексею Навальному в удовлетворении апелляционной жалобы, а также признал законным штраф в 850 тысяч рублей. Адвокаты уже заявили, что намерены оспорить приговор в кассации. Рассмотрение апелляции проходило в Бабушкинском суде Москвы. Алексей Навальный участвовал в заседании по видеосвязи из колонии во Владимирской области, где он отбывает срок по делу «Ив Роше».

Раскол в рядах оппозиции: от блогера Навального бегут даже ближайшие соратники
facebook.com  / Леонид Волков

Прямо во время суда стало известно, что Навальный — также фигурант другого дела, по иску прокуратуры о признании ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) экстремистской организацией. Навальный через представителя передал ходатайство о вступлении в это дело заинтересованным лицом и попросил предоставить ему возможность участвовать в процессе.

Общественный деятель Герман Владимиров в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал заявление о закрытии всех региональных штабов блогера Алексея Навального. Он назвал решение Леонида Волкова хорошим сигналом и маленькой победой.

«На самом деле, это очень хороший сигнал для гражданского общества России. Я, если честно, думал, что это произойдет намного раньше. Меня радует тот факт, что в России не будет больше площадок, где будут разъедать неокрепшие умы молодежи. В этой связи значительно сократится количество этих искусственных протестных движений. Это маленькая, но победа», — сказал собеседник ФАН.

Раскол в рядах оппозиции: от блогера Навального бегут даже ближайшие соратники
vk.com  / nikolaevich78

Эксперт обратил внимание на то, что заявление Волкова о закрытии штабов прозвучало как раз перед началом судебного заседания с участием самого блогера. По словам Германа Владимирова, эта ситуация свидетельствует о том, что в рядах так называемой оппозиции произошел раскол.

«Я не могу судить о том, является ли закрытие штабов договорняком между Навальным и Волковым прямо перед началом судебного заседания с участием самого Навального. Не могу также сказать, что Волков таким образом пытается перетянуть на себя одеяло. Но мне кажется, что раскол ФБК — налицо. В любом случае купирование протестных площадок по всей территории России — очень хороший знак и показатель. Это имеет место быть, если, конечно, это не очередная какая-то игра или комбинация. Поживем — увидим. Я думаю, что именно в этот период времени мы станем очевидцами очень серьезных событий и перестановок в так называемом оппозиционном движении», — резюмировал Герман Владимиров.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что журналист и публицист Олег Лурье назвал общий срок заключения Навального с учетом нового дела о ФБК.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

суд навальный волков штаб владимиров
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