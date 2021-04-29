Пермские ученые работают над роботом для утилизации металлов

Пермь, 29 апреля. Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) работают над созданием робота, который сможет утилизировать металлы.

Модель будет способна разрезать и утилизировать крупногабаритный металлолом, в том числе корабли, воздушные суда и другую технику больших размеров. Это поспособствует ускорению процессов расчистки территорий от металлических отходов.

Аппарат планируют оснастить плазмотроном, разработку которого вели ученые кафедры «Сварочное производство, метрология и технология» ПНИПУ. Наряду с этим прототип получит движущуюся платформу, систему дистанционного управления и регулирования, источник питания, блок охлаждения и систему газоснабжения. Управлять устройством можно будет удаленно с помощью пульта или смартфона.

В ПНИПУ также работают над проектом устройства, которое сможет быстро определять клеточные патологии. Разработка в ходе опытов показала эффективность распознавания заболеваний до 92%.