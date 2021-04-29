Киев, 29 апреля. Украинцам нужно научиться смотреть шире и видеть реальную картину, а не наблюдать за борьбой микробов, заявил анархист Михаил Чаплыга в эфире телеканала «Наш».

В эфире национального ТВ Чаплыга поднял вопрос, кто на самом деле управляет Украиной и к какому начальнику стоит обращаться. Он пришел к выводу, что главный в стране — «вашингтонский обком» на улице Танковой в Киеве. Там располагается консульский отдел посольства США в Незалежной.

«Если я сейчас потребую микроскоп и попрошу операторов показать жизнь бактерий, у них там тоже будут убийства друг друга и борьба за территории. Серьезная штука! Но поможет ли нам обсуждение темы микробов понять то, что происходит здесь? Подымитесь на секундочку выше! Мир не крутится вокруг Украины», — шокировал заявлением телеведущих и гостей Чаплыга.

Ранее политолог и анархист Михаил Чаплыга объяснил, почему Украина упорно отказывается принимать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Эксперт подчеркнул, что Киев ставит экономические интересы стран Запада выше здоровья своих граждан.