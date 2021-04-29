Путин назвал причину инсинуаций вокруг «Северного потока — 2»

Ново-Огарево, 29 апреля. Инсинуации вокруг проекта газопровода «Северный поток — 2» возникают в связи с попытками недобросовестной конкуренции. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава РФ проводит встречу с представителями французского бизнеса. Президент оценил множество политических спекуляций вокруг «СП-2». По его словам, этот проект является исключительно экономическим.

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков ранее рассказал, что способно помешать «СП-2». Санкции Евросоюза могут остановить строительство газопровода, допустил аналитик.