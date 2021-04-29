Финал конкурса «Мастера гостеприимства» состоится в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 29 апреля. Финал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» пройдет с 8 по 10 июня в Нижнем Новгороде.

Финалистами конкурса станут 200 человек. Соглашение между АНО «Россия – страна возможностей», правительством Нижегородской области и администрацией Нижнего Новгорода было заключено 28 апреля на пресс-конференции ТАСС.

«Место финальных испытаний было выбрано не случайно, ведь в этом году город отмечает свое восьмисотлетие», — рассказал генеральный директор АНО Алексей Комиссаров.

Во втором сезоне конкурса поступило 432 заявки из Нижегородской области, а 26 участников вышли в полуфиналы. Среди региональных проектов, вышедших в финал — экологический семейный фестиваль «Окская тропа», студенческий лагерь для специалистов индустрии гостеприимства, и приложение-агрегатор, объединяющее горнолыжные курорты России, пишет

Победители получат гранты на воплощение своих проектов, а также экспертную поддержку от учредителей номинаций соревнования. Например, лучшие участники в номинации «Развитие экологического туризма» смогут претендовать на поддержку своих проектов от Министерства природных ресурсов и экологии.

Ранее в Краснодаре открылся первый полуфинал «Мастеров гостеприимства». Отмечается, что было представлено 140 заявок из 35 регионов России.