Леонид Ярмольник пригласил зрителей на их совместный с Николаем Фоменко спектакль

Российский актер кино и театра, музыкант и шоумен, заслуженный артист РФ Николай Фоменко празднует сегодня свой 59-й день рождения. Теплыми словами в его адрес поделился в беседе с ФАН актер, теле- и радиоведущий Леонид Ярмольник.

«Я его очень люблю, он очень талантливый человек. Мы близкие друзья», — сказал об имениннике артист.

Global Look Press / Anatoly Lomokhov

Актеры знакомы очень давно, и вместе поработать им удавалось не раз. В совместном активе артистов несколько кинопроектов, однако на театральных подмостках они впервые встретились в 2016 году. Звездный дуэт удачно себя показал в яркой и остроумной комедийной постановке «И снова «С наступающим». Для Фоменко это, кстати, стало дебютом на театральной сцене.

«Мы с Колей работаем плотно, играем в замечательном спектакле. Чтобы было понятно, как я к нему отношусь, приглашаю в начале следующего сезона посмотреть спектакль. И все про наши взаимоотношения будет понятно», — отметил Леонид Ярмольник.

Ранее сам Николай Фоменко поделился впечатлениями от совместной работы с режиссером Сергеем Овчаровым.