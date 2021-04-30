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Леонид Ярмольник пригласил зрителей на их совместный с Николаем Фоменко спектакль

Общество
Леонид Ярмольник пригласил зрителей на их совместный с Николаем Фоменко спектакль
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Российский актер кино и театра, музыкант и шоумен, заслуженный артист РФ Николай Фоменко празднует сегодня свой 59-й день рождения. Теплыми словами в его адрес поделился в беседе с ФАН актер, теле- и радиоведущий Леонид Ярмольник.

«Я его очень люблю, он очень талантливый человек. Мы близкие друзья», — сказал об имениннике артист.

Леонид Ярмольник пригласил зрителей на их совместный с Николаем Фоменко спектакль
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Актеры знакомы очень давно, и вместе поработать им удавалось не раз. В совместном активе артистов несколько кинопроектов, однако на театральных подмостках они впервые встретились в 2016 году. Звездный дуэт удачно себя показал в яркой и остроумной комедийной постановке «И снова «С наступающим». Для Фоменко это, кстати, стало дебютом на театральной сцене.

«Мы с Колей работаем плотно, играем в замечательном спектакле. Чтобы было понятно, как я к нему отношусь, приглашаю в начале следующего сезона посмотреть спектакль. И все про наши взаимоотношения будет понятно», — отметил Леонид Ярмольник.

Ранее сам Николай Фоменко поделился впечатлениями от совместной работы с режиссером Сергеем Овчаровым.

ярмольник фоменко
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