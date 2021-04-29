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Мать спасла Дарью Мороз от смерти, заслонив ее своим телом

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Мать спасла Дарью Мороз от смерти, заслонив ее своим телом
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 29 апреля. Актриса Марина Левтова спасла жизнь своей юной дочери, будущей звезде, актрисе Дарье Мороз, закрыв ее своим телом во время несчастного случая.

О смерти Левтовой часто вспоминают ее коллеги, друзья и сама Мороз. Левтова погибла 27 февраля 2000 года. В одном из интервью Борису Корчевникову Мороз со слезами вспомнила тот роковой день смерти матери. Она сообщила, что в ночь с 26 на 27 февраля вместе с родителями отмечала выход картины «Фортуна», где исполнила одну из ключевых ролей. Веселье продолжилось в поселке Раздоры, в гостях у бизнесмена Михаила Рудяка.

Он и предложил гостям покататься на снегоходе. Сама Левтова не хотела ехать, но слово ее дочери было для нее законом. Отпустить юную актрису ночью кататься звезда не могла. За руль сел Рудяк, Мороз оказалась посередине, так как сзади ее поддерживала мать.

«Миша хотел прокатить меня. А мама сказала, что нет, это опасно. И села за мной. Считаю, что она меня уберегла этим. Потому что я меньше всех пострадала. Потом уже я очнулась в больнице. Долгое время я не знала, что случилось с мамой, мне сказали, наверное, через день-два. Я, по-моему, рвалась на похороны, но была еще не в состоянии перемещаться», — поделилась тяжелыми воспоминаниями Мороз.

Левтова погибла от черепно-мозговой травмы, инициатор развлечения Рудяк впал в кому, из которой так и не смог выйти. Живой осталась лишь актриса Мороз, которую, как она сама заявляет, спасла мать, заслонив своим телом.

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