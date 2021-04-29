Песков: продвинуться в подготовке к встрече Путина и Зеленского не удалось

Москва, 29 апреля. Продвинуться в подготовке встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не удалось, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, из офиса украинского президента никакой информации о встрече с Владимиром Путиным не поступало. Он добавил, что президент России готов сесть за стол переговоров со своим коллегой из Украины для обсуждения двусторонних отношений.

Накануне Владимир Зеленский назвал «идеальным местом для диалога о мире» с президентом РФ Ватикан. По мнению Зеленского, встреча с российским лидером могла бы предотвратить эскалацию в Донбассе. Однако, как подчеркивал Путин, вопрос донбасского урегулирования Киеву необходимо обсуждать с руководством Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Как считает политолог Андрей Суздальцев, украинский президент намерен воспользоваться переговорами с Владимиром Путиным в своих политических целях. По его словам, Москва сейчас настроена миротворчески, поэтому может поддаться на шантаж со стороны Киева.