Названы причины возможного роста биткоина до 100 тыс. долларов

Нью-Йорк, 29 апреля. Стратег Bloomberg Intelligence Майкл Макглоун считает биткоин «правильным» активом, который постепенно переходит на цифровые технологии.

Дорога к отметке в 100 тыс. долларов открыта «монете» в будущем за счет нескольких факторов, заявил Макглоун. Тому будут способствовать инвестиции в криптовалюту со стороны Tesla, выпуск ETF-фондов на основе биткоина и принятие цифровых денег в качестве альтернативы фиатным валютам.

Аналитик ранее делал прогноз относительно стоимости биткоина, заявив, что криптовалюта превращается в защитный актив и на этом фоне может подорожать до 400 тысяч долларов. Тем временем курс биткоина остается нестабильным, за последний месяц волатильность составила 16 тыс. долларов: котировки достигли максимума в 64 тыс. долларов и опустились до 18 тыс. долларов.

Эксперты, опрошенные корреспондентами РБК ранее, рассказали, что новая программа лидера США Джо Байдена по развитию инфраструктуры способна подстегнуть стоимость биткоина.