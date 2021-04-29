Песков не исключил замену SWIFT аналогами

Москва, 29 апреля. Международная платежная система SWIFT в случае отключения может замениться аналогами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал возможное отключение России от SWIFT на брифинге в четверг. По его словам, можно найти аналоги этой и другим системам в случае отключения.

Европарламент ранее принял проект резолюции, в котором призвал отключить РФ от SWIFT, а также отказаться от российского газа и нефти.

Сенатор Владимир Джабаров подчеркнул, что в России есть дублер платежной системы. Евросоюзу придется платить за нефть наличными в чемоданах, сыронизировал он.