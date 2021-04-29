В Минпросвещения призвали не допустить искажения истории в школьных учебниках

Москва, 29 апреля. Министерство просвещения России не допустит искажения истории в школьных учебниках, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Необходимо помнить, какой ценой досталась победа в Великой Отечественной войне. Интерес к подвигу предков должен быть сопровожден недопущением фальсификации исторических событий, подчеркнул он.

«Мы приложим все силы, чтобы не допустить искажения истории, умаления роли народа в победе над фашизмом и сокрытия исторических фактов. Это в настоящее время является ключевой задачей нашего образовательного сообщества», — добавил министр.

Как стало известно ранее, учебники истории в колледжах с неполными данными о Сталинградской битве планируют заменить со следующего года. Пакет нормативных поправок в закон «Об образовании в Российской Федерации» уже подготовили.