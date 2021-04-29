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Американец поджег леса Калифорнии, чтобы скрыть убийство

Весь мир
Американец поджег леса Калифорнии, чтобы скрыть убийство
Global Look Press  /  Sulav Shrestha

Лос-Анджелес, 29 апреля. Масштабный лесной пожар в сентябре 2020 года в Калифорнии стал результатом преднамеренного поджога, сообщили власти штата. В прошлом году пожар в Маркли, начавшийся возле плотины в округе Солано, погубил двух человек.

Изначально сентябрьский пожар в Калифорнии был признан частью огромного возгорания LNU, которое стало результатом множественных ударов молний. Следователи выяснили, что пожар был устроен убийцей для того, чтобы скрыть следы преступления.

Согласно информации шерифа округа Солано Тома Феррары, в месте, где предположительно начался пожар, было найдено тело 32-летней Присциллы Кастро. Еще два человека — 82-летний Дуглас Май и 64-летний Леон Боун погибли в результате пожара в своих домах.

По обвинению в убийстве Присциллы Кастро был арестован житель Вакавилля Виктор Серритено. Теперь ему будут предъявлены еще два обвинения в убийстве и в поджоге, сообщил окружной прокурор.

«На основе тщательного расследования в течение восьми месяцев мы пришли к выводу, что Серритено умышленно устроил пожар в Маркли в надежде скрыть следы преступления», — сообщил Феррара.

Пожар Маркли начался 18 августа, а остатки тела Кастро было найдено в сельской местности у озера Берриесса через месяц после этого, отмечает полиция Вакавилля. Следователи предполагают, что 16 августа Кастро поехала в Вакавилль, чтобы встретиться с Серритено. После этого она пропала без вести.

Пожар Маркли слился с крупным пожаром Хеннесси, который стал считаться частью огромного возгорания LNU Complex. Этот пожар считается одним из самых масштабных за всю историю Калифорнии. Из-за возгорания LNU Complex было сожжено более 146 тысяч гектаров в пяти округах и погибло шесть человек.

Пожары, которые охватили Калифорнию в 2020 году, вошли в историю как «Огненная осада». Они уничтожили 1,7 млн гектаров лесов, привели к смерти 31 человека, в том числе троих пожарных, и разрушили более 9200 строений.

сша пожар калифорния
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