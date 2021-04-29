Во Владимирской области у «черных» копателей изъяли 999 редких предметов искусства

Владимир, 29 апреля. Силовики пресекли деятельность группы «черных» копателей, которая планировала продать 999 археологических находок в частные коллекции.

Как сообщают «Владимирские ведомости», среди артефактов есть металлическое оружие, редкие монеты, керамическая посуда и украшения. По данным регионального управления ФСБ, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий были арестованы четверо «черных» археологов, которые проводили работы без разрешения, используя металлоискатель.

По оценке экспертов из Института Археологии РАН, все изъятые артефакты имеют большое значение для культуры и национальной истории. Управление МВД по Владимирской области возбудило в отношении нарушителей сразу два уголовных дела за незаконное изъятие археологических предметов с использованием технических приспособлений.

Представители Института археологии РАН и музея-заповедника «Куликово поле» обнаружили следы Судбищенской битвы, сообщал ФАН. Сенсационная находка, а именно, место, где произошло одно из самых известных сражений эпохи Ивана Грозного, по словам самих археологов, стала настоящей неожиданностью.