Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
29 апреля 14:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:36
Общество
Разрушитель лайфхаков «взорвал» Интернет
14:36
Политика
Песков указал на сохраняющуюся напряженность на линии фронта в Донбассе
14:36
Экономика
Европейская экоэнергетика не сможет негативно повлиять на Россию
14:33
Происшествия
«Лиса и колобок» на площадке в Петербурге пострадали от рук хулигана со стажем
14:32
Политика
Песков заявил о помощи зарубежья в организации белорусского заговора
14:31
Общество
Лурье назвал общий срок заключения Навального с учетом нового дела о ФБК
14:30
Наука
Пермские ученые работают над роботом для утилизации металлов
14:29
Украина
Анархист Чаплыга потребовал у телеведущих микроскоп для объяснения ситуации на Украине
14:26
Политика
Путин назвал причину инсинуаций вокруг «Северного потока — 2»
14:26
Общество
Финал конкурса «Мастера гостеприимства» состоится в Нижнем Новгороде
14:24
Весь мир
В ливанском парламенте потребовали досрочных выборов
14:22
Шоу-бизнес
Мать спасла Дарью Мороз от смерти, заслонив ее своим телом
14:18
Политика
Песков: продвинуться в подготовке к встрече Путина и Зеленского не удалось
14:17
Экономика
Названы причины возможного роста биткоина до 100 тыс. долларов
14:16
Политика
Песков не исключил замену SWIFT аналогами
14:15
Общество
В Минпросвещения призвали не допустить искажения истории в школьных учебниках
14:13
Происшествия
Во Владимирской области у «черных» копателей изъяли 999 редких предметов искусства
14:12
Весь мир
Пакистанские нацменьшинства боятся, что Китай заберет у них последнее
14:08
Шоу-бизнес
Гонорар певицы Анастасии Спиридоновой увеличился в 10 раз после шоу «Голос»
14:08
Украина
«Марш вышиванок» в Киеве обернулся недовольством украинцев
Все новости

Во Владимирской области у «черных» копателей изъяли 999 редких предметов искусства

Происшествия
Во Владимирской области у «черных» копателей изъяли 999 редких предметов искусства
flickr.com  /  Thomas Bresson / CC BY 2.0

Владимир, 29 апреля. Силовики пресекли деятельность группы «черных» копателей, которая планировала продать 999 археологических находок в частные коллекции.

Как сообщают «Владимирские ведомости», среди артефактов есть металлическое оружие, редкие монеты, керамическая посуда и украшения. По данным регионального управления ФСБ, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий были арестованы четверо «черных» археологов, которые проводили работы без разрешения, используя металлоискатель.

По оценке экспертов из Института Археологии РАН, все изъятые артефакты имеют большое значение для культуры и национальной истории. Управление МВД по Владимирской области возбудило в отношении нарушителей сразу два уголовных дела за незаконное изъятие археологических предметов с использованием технических приспособлений.

Представители Института археологии РАН и музея-заповедника «Куликово поле» обнаружили следы Судбищенской битвы, сообщал ФАН. Сенсационная находка, а именно, место, где произошло одно из самых известных сражений эпохи Ивана Грозного, по словам самих археологов, стала настоящей неожиданностью.

археолог искусство черные археологи
Комментировать
Самое популярное
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 118005 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 85829 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 62622 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 57098 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Китайские Су-35 отогнали американские и японские войска от спорных островов Сенкаку
Армия 55931 27 апреля 2021
Китайские Су-35 отогнали американские и японские войска от спорных островов Сенкаку
Все новости / Происшествия / Во Владимирской области у «черных» копателей изъяли 999 редких предметов искусства
Рейтинг@Mail.ru