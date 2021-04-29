Лурье назвал общий срок заключения Навального с учетом нового дела о ФБК

Новое уголовное дело, возбужденное против осужденного мошенника Алексея Навального, может увеличить его совокупный срок нахождения в колонии примерно на 2-3 года. Об этом ФАН заявил журналист и публицист Олег Лурье.

Расследователь деятельности скандального блогера прокомментировал появившееся 29 апреля сообщение о возбуждении Следственным комитетом России уголовного дела в отношении Навального по части 1 статьи 239 УК РФ за «создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». Подозреваемыми по этому делу также проходят управляющий его региональными штабами Леонид Волков и директор так называемого «Фонда борьбы с коррупцией»1 (НКО, включенная в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК1 экстремистской организацией. — Прим. ФАН) Иван Жданов.

«Конечный срок будет значительно больше, чем по уже вынесенным приговорам. В том числе с учетом дела о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденного в декабре прошлого года, по которому еще нет приговора, и того, что он по сути является рецидивистом. Я думаю, что по совокупности всех преступлений, даже если взять по самому минимуму, это лет восемь», — рассказал Лурье.

Ранее в интервью ФАН эксперт называл более оптимистичный для Навального период заключения по совокупности всех возбужденных к тому моменту дел — около 5-6 лет. Соответственно, новое обвинение, по его оценкам, может продлить нахождение в исправительной колонии на 2-3 года.

Собеседник агентства не сомневается, что вина всех трех фигурантов дела, включая самого Навального, будет доказана и оправдательного приговора ждать не стоит.

«Здесь даже ничего не нужно доказывать: посмотрите его посты и призывы. Это все он сам осознанно делал — он призывал людей подвергать себя опасности и нарушать закон», — пояснил Лурье.

Федеральное агентство новостей /

При этом журналист уверен, что новых уголовных дел в отношении осужденного мошенника возбуждаться не будет. Но и того срока, который Навальный уже обеспечил себе своей деятельностью, по словам публициста, хватит, чтобы его сторонники остались довольны.

«С их точки зрения, если Навальному увеличивают срок — это аплодисменты, это то, что им нужно. Навальный кушать не просит, денег не требует, сидит как знамя, а они собирают деньги, подстрекают людей — дистанционно работают», — заметил Лурье.

Он выразил уверенность, что Волков и Жданов также будут приговорены к реальным срокам, но в Россию уже вряд ли вернутся.

Единственное, что остается делать в этой ситуации самому Навальному, по мнению Лурье, — это пытаться привлечь к себе внимание любыми способами, в том числе во время идущих и будущих судебных заседаний, в которых он участвует по видеосвязи.

«Навальный продолжает устраивать шоу. У него сейчас задача одна — чтобы его не забыли, хотя вообще-то это происходит. Все его окружение сбежало за границу, причем с его биткоинами, да и супруга в основном там проводит время. Он понимает, что его перевели в разряд знамени: с его портретом будут маршировать и зарабатывать деньги, а он будет сидеть», — добавил собеседник ФАН.

Ранее прокуратура приостановила деятельность общественного движения «Штабы Навального» (структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента). В документе, опубликованном находящимся за границей директором ФБК Иваном Ждановым, сообщалось, что в результате проверки надзорный орган пришел к выводу, что движение осуществляло экстремистскую деятельность. Приостановить работу штабов Навального прокуратура потребовала до судебного решения о полном запрете деятельности в России этой организации.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.