Гонорар певицы Анастасии Спиридоновой увеличился в 10 раз после шоу «Голос»

Москва, 29 апреля. Исполнительница Анастасия Спиридонова в студии шоу «Алена, блин!» рассказала, как изменился ее гонорар после участия в проекте «Голос».

Спиридонова неоднократно становилась победительницей громких телевизионных конкурсов. В минувшее воскресенье она стала обладательницей главной награды проекта «Точь-в-точь», до этого она заняла первое место в программе «Три аккорда» 2014 года, а ранее вышла в финал «Голоса».

В интервью Алене Жигаловой певица рассказала, зачем так часто принимает участие в музыкальных соревнованиях на телевидении. По ее словам, победа или выход в финал на этих передачах во много раз повышают ее гонорары.

«Это дает возможность повысить гонорар. До шоу «Голос» цена выступления была одна, а после мне сразу предложили несколько контрактов, я заключила контракт, у меня появился продюсер. Тут ты становишься артистом совершенно другого уровня. Раз в 10 повысился гонорар после «Голоса»», — призналась исполнительница.

Финальный номер Спиридоновой на «Точь-в-точь» в образе американской соул-певицы Ареты Франклин принес ей победу, однако сама артистка рассказывала, что изначально хотела выступить в другом амплуа. Она хотела воплотиться в примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву, но сделать это ей запретил режиссер.