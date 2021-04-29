«Марш вышиванок» в Киеве обернулся недовольством украинцев

Киев, 29 апреля. Шествие в честь годовщины создания нацисткой дивизии «Галичина» состоялось в Киеве. Местные жители остались крайне возмущены таким мероприятием.

На Украине действует закон, который предполагает наказание за использование нацистской символики, однако это не помешало провести «марш вышиванок». Подобное мероприятие впервые прошло в Киеве. Раньше оно проводилось только во Львове.

Отмечается, что во время этого шествия скандировались экстремистские лозунги, что обернулось недовольством местных жителей. Украинцы назвали «марш вышиванок» позором и отметили, что такие действия недопустимы для европейской страны, которой считает себя Украина.

«Дайте это развидеть. В мой город вошла дивизия СС», — написал украинец в комментариях к трансляции марша.

Подобное мероприятие является обыкновенным фашизмом, добавил другой пользователь.

Ранее политический обозреватель Владимир Корнилов назвал нацизм нормой жизни на Украине.

Также политолог Сергей Марков отметил, что сейчас сложно назвать украинский город, в котором были бы довольны действующей в стране властью. Более того, он считает, что жители Одессы, Харькова, Николаева и Запорожья предпочли бы присоединиться к России, передает издание Infox.