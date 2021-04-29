Песков назвал условие для снижения роли доллара в мировой экономике

Москва, 29 апреля. Роль американского доллара в мировой экономике будет снижаться по мере того, как другие государства засомневаются в его стабильности.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале. Он указал, что доля доллара в торговых расчетах Российской Федерации сокращается из года в год. По его словам, так будет во всем мире, как только люди начнут сомневаться в стабильности денежной единицы США.

Соединенные Штаты по-прежнему являются супердержавой, на них приходится четверть мировой экономики, указал Песков. При этом он добавил, что в мире формируются разные объединения, способные сравняться с этой четвертью или даже превзойти ее. В качестве примера представитель Кремля привел Китай.

Экономист Василий Колташов ранее в интервью ФАН оценил эффективность политики РФ по дедолларизации. По словам эксперта, доля доллара в структуре экспортных расчетов России впервые опустилась ниже 50%.