В Кремле назвали бесперспективной политику США по отношению к России

Москва, 29 апреля. Политика «кнута и пряника», которую проводят США в отношении России, является бесперспективной, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, враждебные действия Вашингтона затрудняют анализ для принятия президентом РФ Владимиром Путиным решения касательно встречи с американским коллегой Джо Байденом.

Также пресс-секретарь президента России отметил, что заявления Соединенных Штатов о готовности вести за собой другие страны являются атавизмами прошлого десятилетия и однополярного мира.