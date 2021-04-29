Экс-президент Украины допустил принятие предложений РФ по Донбассу с дополнениями

Киев, 29 апреля. Киев поддержит предложенный Россией проект при условии внесения поправок с украинской стороны, заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Кравчук подчеркнул, что вопрос относительно усовершенствования координационного механизма влияния на нарушения режима тишины в Донбассе был детально обсужден. Теперь предложения Киева передадут специальному представителю действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Хайди Грау.

Ранее сообщалось, что Кравчук анонсировал «историческое событие» на переговорах по Донбассу. Экс-президент Украины уточнил, что принятие дополнительных мер контроля за соблюдением режима тишины на востоке страны станет важным шагом для установления мира в регионе.