Рост акций Amazon увеличил состояние Безоса до 200 млрд долларов

Сиэтл, 29 апреля. Капитал самого богатого человека в мире вырос на 2,2 млрд долларов и достиг отметки в 201 млрд долларов.

Состояние самого богатого человека в мире Джефф Безос внонь преодолело отметку в 200 млрд долларов на фоне роста стоимости акций компании Amazon, его основного актива, в преддверии публикации отчетности компании за первый квартал. За последний день оно увеличилось на 2,2 млрд и достигло 201 млрд долларов, пишет «ФедералПресс».

На втором месте в списки самых богатых людей в мире, по данным Forbes, находится владелец Louis Vuitton Бернар Арно (184 млрд долларов) По данным Bloomberg, это место принадлежит Илону Маску (181 млрд долларов).

Богатство и ресурсы основателя Amazon Джеффа являются «серьезной угрозой» для будущего американской демократии, заявил в интервью MSNBC экс-кандидат в президенты США Берни Сандерс.