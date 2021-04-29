Названа предварительная версия крушения сельскохозяйственного вертолета под Краснодаром

Красноярск, 29 апреля. Сельскохозяйственный вертолет, упавший между поселками Ильский и Северский, мог разбиться из-за разрушения рулевого винта.

Источник ФАН назвал эту версию предварительной. Точную причину ЧП пока не установили. Летательный аппарат распылял удобрения между полями и упал 17 апреля. Пилот от полученных травм скончался на месте.

Кроме того, вертолет попадал в происшествие еще в 2013 году. Он зацепился лопастями за опору ЛЭП, вращаясь вокруг вертикальной оси, пролетел 180 метров, а затем совершил грубую посадку на пшеничное поле и завалился на правый бок. Никто не пострадал, сообщал ФАН.