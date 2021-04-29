В ливанском парламенте потребовали досрочных выборов

Бейрут, 29 апреля. Христианские партии в Ливане призвали парламент к коллективной отставке. Заявления звучат на фоне экономического кризиса, который обрушился на государство.

Сразу несколько ливанских политиков критикуют сложившуюся политическую систему в стране. Они обвиняют движение «Хезболла» в чрезмерном доминировании, упрекая правительство в слиянии с данной группировкой.

«Ливанцы расплачиваются за существование государства в государстве», — пояснил глава правоцентристской ливанской партии «Движение за независимость» Мишель Моавад.

Политик отметил, что государство находится под влиянием мафии и ополченцев «Хезболлы», потому потеряло суверенитет, и это мешает властям в принятии эффективных решений. К его призывам присоединились представители некоторых парламентских партий.

“The #Lebanese are paying the price of the coexistence between the state and the statelet,” @michelmoawad said, demanding #Hezbollah “leave us alone” https://t.co/899lhj8eSA — Arab News (@arabnews) April 28, 2021

Группировку обвиняют в торговле наркотиками и оружием. Блок депутатов христианской политической партии «Ливанские силы» выступил с призывом к проведению досрочных выборов в Палату представителей.

Экономический кризис

Обострение внутриполитической борьбы в Ливане происходит на фоне экономического краха — страна фактически стоит на пороге банкротства.

Государственный валютный запас на начало апреля составлял 15,8 млрд долларов. Обязательные резервы, которые должны храниться на депозите, установлены на уровне 15 млрд долларов. Оставшихся 800 млн хватит лишь на выплату дотаций в течение двух месяцев.

Причиной истощения финансовых запасов стала остановка притока капитала. Прекращение денежных поступлений в экономику вызвало сбои в банковском секторе и увеличило внешний долг страны.

Возникшие проблемы спровоцировали массовое обнищание. К марту 2021 года средний доход жителей Ливана снизился с 800 до 100 долларов в месяц. Из-за этого по стране прокатились бунты. В центральных регионах активисты перекрыли ключевые трассы. Демонстранты устроили погромы в крупнейших городах — Сайде и Триполи. Они захватывали здания, уничтожали инфраструктуру, устраивали перестрелки с полицией.

????????✊????: Yesterday anti-government protestors in #Lebanon demonstrated against corruption, the miserable economic situation, and declining standard of living.#أخبار_الساحة #LebanonProtest pic.twitter.com/nVZKMmroNT — Revolution Watch (@RevoWatch) March 11, 2021

Виноваты власти

Экономический кризис в Ливане разразился по вине властей — такие выводы сделали аналитики Всемирного банка.

«Ливан находится в сознательной депрессии, которая приведет к беспрецедентным последствиям для его человеческого капитала, стабильности и процветания», — говорится в отчете финансистов.

Эту «сознательную депрессию» связывают с политическими проблемами. Они обострились в стране после взрыва в бейрутском порту 4 августа 2020 года, который стал причиной отставки правительства во главе с Хасаном Диабом. Пришедшие на смену кабмина «временщики» оказались слабыми управленцами.

«Один из чиновников в финансовом секторе раскритиковал временное правительство и назвал его группой неудачников, которые полностью отказались от своих обязанностей. Они занимались только тем, что просили деньги у Banque du Liban, не осознавая критического положения, в котором оказался обязательный и стратегический резерв», — характеризует нынешнюю ситуацию в ливанском правительстве Al Joumhouria.

Давление на «Хезболлу»

Упреки в адрес «Хезболлы» выглядят, как попытка заработать политические очки. Выдвинутые против группировки обвинения в торговле наркотиками и оружием внутри Ливана прозвучали одновременно с аналогичной критикой в зарубежных СМИ.

«Хезболла» экспортировала наркотики и оружие с ведома правительства Ливана», — сообщило издание The Jerusalem Post 29 апреля 2021 года.

Израильская газета проинформировала о том, что «после массовых изъятий наркотиков и оружия Саудовская Аравия решила запретить импорт ливанской продукции при поддержке Бахрейна, Кувейта, Омана и ОАЭ».

Поводом для публикации стала конфискация 2,5 млн таблеток амфетамина, спрятанных в партии фруктов, прибывших из Ливана. Журналисты процитировали признания бывшего члена «Хезболлы» без упоминания имени. Он рассказал, как занимался экспортом наркотиков в другие страны.

«Объем наркотиков, которые «Хезболла» отправляла из Ливана до 2016 г., оценивается в более чем 5 млрд долларов в год, не считая сотрудничества с иранскими предприятиями на фармацевтических фермах в некоторых государствах Латинской Америки. Это сеть наркокартелей», — сообщила израильская газета, цитируя бывшего члена группировки.

Все эти обвинения почти в полном объеме накануне повторили ливанские политики, когда потребовали коллективной отставки парламента. По стечению обстоятельств бейрутский истеблишмент, среди прочего, пеняет «Хезболле» на участие в противостоянии с Израилем и коалицией арабских стран.

Конечно, нет доказательств прямой связи между одинаковыми обвинениями в адрес крупнейшей политической силы, который звучат одновременно и от оппозиции в Ливане, и со страниц зарубежных СМИ. Тем не менее совпадение выглядит примечательным.

В любом случае ливанские политики понимают, что бунты рано или поздно приведут к досрочной отставке парламента. В сложившейся ситуации стать рупором подобных требований — политически выгодное решение.