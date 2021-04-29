ЦИАМ заявил о намерении создать новый двигатель для спортивных самолетов

Москва, 29 апреля. Российский институт сообщил о планах по строительству новых двигателей для спортивных самолетов.

Инновационный двигатель для спортивных самолетов будет разрабатываться в Центральном институте авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени Баранова. Об этом пишет РИА Новости.

«В ЦИАМ имени Баранова приступили к разработке демонстратора технологий перспективного двигателя для пилотажных самолетов акробатической категории», — указали в пресс-службе института.

ЦИАМ проработает экспериментальное тестирование систем и технологий, которые в будущем должны стать основой линейки моторов для спортивных и учебно-тренировочных самолетов. Научно-исследовательская работа носит название «Циркач».

Конструкторам предстоит изменить систему охлаждения, смазки, топливопитания, наддува, а также многие другие. Известно, что испытания будут проводиться на земле, стендах организации, а также в составе специальной летающей лаборатории.

Ранее конструкторы ЦИАМ имени Баранова завершили этап макетирования двигателя-демонстратора АПД-500 на летательный аппарат. Мотор был создан на базе двигателя российского премиум-автомобиля Aurus.