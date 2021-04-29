Песков рассказал, как Путин определит красные линии в отношении интересов РФ

Москва, 29 апреля. Президент России Владимир Путин определит красные линии, которые ущемляют интересы страны, в каждом конкретном случае.

Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как ранее сообщили в Кремле, красные линии — это границы, за которыми простираются экономические и политические интересы России, переходить через которые никому не будет дозволено. В послании Федеральному собранию Владимир Путин указал, что страна сама будет определять начертание этих линий. Этим он подвел черту, завершающую длительный политический период, во время которого врага называли «партнером».

Как считает военный эксперт Алексей Леонков, Путину удалось довести Запад до истерики этими двумя словами про красную черту.