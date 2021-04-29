Госдеп США приобщит украинскую молодежь к «американской культуре и ценностям»

Вашингтон, 29 апреля. Украинскую молодежь планируют начать обучать английскому языку и приобщать к «американской культуре и ценностям». Об этом заявили в Госдепартаменте США.

Американское внешнеполитическое ведомство намерено выделить около 120 тыс. долларов на реализацию «Программы малых стипендий по изучению английского языка» (Access), в рамках которой подразумевается работа с «одаренными» гражданами Украины в возрасте от 13 до 20 лет.

Инициатива рассчитана на два года, с 2021-го по 2023-й. Проводить ее собираются в Харькове, Днепре, Славянске, Старобельске и Бахмуте.

Участники программы будут заниматься изучением английского языка для перспективы дальнейшего трудоустройства и расширения образовательных возможностей. Наряду с этим Госдеп планирует предоставить украинцам возможность «проникнуться американской культурой и ценностями».

state.gov / U.S. Department of State

«Цель программы Access — сформировать у талантливых учеников с минимальными знаниями английского языка эффективные коммуникационные навыки и навыки критического мышления», — говорится в соответствующем документе.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко охарактеризовал такую инициативу как традиционный для Соединенных Штатов подход к тому, чтобы изменить ситуацию в стране или в регионе. Для этого они начинают работать с молодежью, поскольку та более восприимчива, передает телеканал RT.

Наряду с этим Госдепартамент США пообещал Западным Балканам избавить их от «российской зависимости», а также защищать от «злонамеренных действий Китая». Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.