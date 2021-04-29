Личный состав дивизий ВДВ вернулся в пункты дислокации после учений в Крыму

Москва, 29 апреля. Личный состав 7-й, 76-й и 98-й дивизий Воздушно-десантных войск (ВДВ) вернулся в пункты постоянной дислокации после учений на Крымском полуострове.

Об этом сообщил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков на совещании в Национальном центре управления обороной России.

Отмечается, что военные привлекались к проверке на полигонах Южного военного округа в Крыму. Вооружение, военная и специализированная техника будут доставлены воинскими железнодорожными эшелонами уже к 12 мая.

Ранее стало известно, что весь личный состав Западного военного округа уже прибыл в пункты дислокации, за исключением одного эшелона, который должен вернуться с места учений до 1 мая.

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