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Кремль связал решение Чехии по изучению «Спутника V» с дипломатическим скандалом

  /   Обновлено: 29 апреля 2021 14:12
Общество
Кремль связал решение Чехии по изучению «Спутника V» с дипломатическим скандалом
youtube.com  /  Prt Scr / Телеканал 360

Москва, 29 апреля. Фармрегулятор Чехии прекратил изучение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Оно прекращено якобы из-за недостатка документации. Ситуацию прокомментировали в Кремле.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Чехии о прекращении изучения противокоронавирусной вакцины «Спутник V», разработанной в Центре имени Н. Ф. Гамалеи. По его словам, отказ связан с дипломатическим скандалом.

Ранее об отказе от изучения «Спутника V» сообщила директор Государственного института по контролю за лекарственными препаратами Чехии Ирена Сторова. Она утверждает, что поступившей документации по препарату оказалось недостаточно.

Дмитрий Песков вакцина чехия "Спутник-V"
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