Кремль связал решение Чехии по изучению «Спутника V» с дипломатическим скандалом

Москва, 29 апреля. Фармрегулятор Чехии прекратил изучение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Оно прекращено якобы из-за недостатка документации. Ситуацию прокомментировали в Кремле.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Чехии о прекращении изучения противокоронавирусной вакцины «Спутник V», разработанной в Центре имени Н. Ф. Гамалеи. По его словам, отказ связан с дипломатическим скандалом.

Ранее об отказе от изучения «Спутника V» сообщила директор Государственного института по контролю за лекарственными препаратами Чехии Ирена Сторова. Она утверждает, что поступившей документации по препарату оказалось недостаточно.