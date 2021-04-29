В Симферополе восстановят горячее водоснабжение с 1 мая

Симферополь, 29 апреля. Горячее водоснабжение в Симферополе будет восстановлено в полном объеме впервые с августа 2020 года.

Это произойдет после пополнения запасов водохранилищ города, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, новость должна обрадовать жителей крымской столицы.

«В результате совместных действий ГУП РК «Вода Крыма» и Правительства Российской Федерации, а также по поручению президента РФ Владимира Путина, нам удалось накопить в водохранилищах города Симферополя достаточный объем воды», — написал Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Город обеспечат горячей водой с 1 мая.