Весенний паводок разрушил автомобильный мост в Волгоградской области

Волгоград, 29 апреля. В результате половодья в Волгоградской области обрушился старинный автомобильный мост 1913 года постройки.

Ситуацию взяла под свой контроль межведомственная группа со специалистами профильных отделов администрации Ольховского района и региональных комитетов, на месте затопления выставлены посты.

Как выяснилось, у конструкции нет собственника. Прокуратура в ходе проверки даст оценку бездействию муниципальных органов по факту непринятия имущества в собственность.

Во время инцидента никто не пострадал. Сроки ремонта автомобильного моста специалисты определят после оценки его состояния.