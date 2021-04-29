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Кировчанин изнасиловал товарища деревянной палкой перед смертельным ударом ножом

Происшествия
Кировчанин изнасиловал товарища деревянной палкой перед смертельным ударом ножом
Невские Новости  /  Кристина Мурашова

Кировская область, 29 апреля. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении 21-летнего мужчины, которого обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Как стало известно ФАН, кировчанин за полтора месяца совершил ряд тяжких преступлений, в том числе изнасилование взрослого мужчины деревянной палкой.

Стражи порядка задержали подозреваемого в совершении преступлений на территории поселка Мурыгино после того, как из больницы поступило сообщение о смерти местного жителя от полученных телесных повреждений. Когда с ним стали разбираться следователи, то выяснилось, что злоумышленник причастен к другим злодеяниям.

«По фактам противоправной деятельности фигуранта были возбуждены уголовные дела по статьям: «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Кража», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», «Действия сексуального характера» и «Умышленное причинение средней тяжести здоровью». Расследование уголовного дела завершено. Оно с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Кировской области Мария Меркулова.

Первое свое преступление обвиняемый совершил 3 октября 2020 года. Он сначала злоупотреблял спиртным со своим знакомым. Потом они поругались, и злодей ударил его несколько раз по голове металлическим прутом.

«Все противоправные действия он совершал в сильном алкогольном опьянении, — сообщил ФАН источник в правоохранительных органах. — Например, сотовый телефон он украл, когда отдыхал в гостях у знакомых. Пока все были увлечены своими делами, он положил его в карман и потом продал».

Одно из последних своих преступлений молодой человек совершил 3 декабря, когда к нему пришел в гости 47-летний товарищ.

«Мужчины стали употреблять крепкие напитки. Через несколько часов оба находились в невменяемом состоянии. Между ними разразился словесный скандал. Обвиняемый обиделся на матерные слова, прозвучавшие в его адрес, и стал бить гостя руками и ногами. После этого повалил на пол, стянул с него штаны и вставил деревянную палку в задний проход. Но и этого ему показалось мало. Обвиняемый нанес своей жертве еще несколько ударов ножом», — дополнил источник.

Потерпевшего доставили в реанимацию. Несмотря на все усилия врачей он скончался через непродолжительное время.

Совершивший преступление кировчанин после этого скрылся с места преступления. В этот же день на улице он повстречал еще одного своего товарища, который стал его следующей жертвой. После совместного употребления спиртного он его сильно избил.

Злоумышленника через короткий срок задержали. На допросе он дал признательные показания и раскаялся в совершенных преступлениях. Сейчас он находится под арестом.

убийство изнасилование уголовное дело кировская область
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