Россия примет ответные меры на провокационные действия Болгарии

Москва, 29 апреля. Российская Федерация отреагирует на неприемлемые и провокационные действия со стороны Болгарии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля решил не конкретизировать возможные ответные шаги российской стороны в отношении Чехии и Болгарии. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналистов.

«Россия реагирует и будет реагировать<...>Не вижу в этом смысла», — ответил Песков на просьбу пояснить, какие именно меры будут приниматься.

Ранее он заявил, что Россия не будет спокойно переносить действия Чехии.