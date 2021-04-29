В Кремле прокомментировали слухи о продлении нерабочих дней в мае

Москва, 29 апреля. Возможность продления режима нерабочих дней после 10 мая в четверг оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера в беседе с журналистами поделился, что ему ничего неизвестно о возможности продления майских каникул. Песков также рассказал о рабочем графике президента РФ Владимира Путина на первые дни следующего месяца.

«У президента с 8-9 мая и далее достаточно напряженный рабочий график», — поделился официальный представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин поучаствует в пасхальной службе в одном из храмов. Как сообщалось ранее, эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.