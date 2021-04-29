Палеонтологи обнаружили в Японии новый вид утконосых динозавров

Токио, 29 апреля. Фрагменты неизвестных науке динозавров обнаружили на южных островах Японии. Об этом рассказала международная группа палеонтологов.

Динозавра, кости которого нашли ученые еще в 2004 году, отнесли к семейству гадрозавров, поделились эксперты. Эти рептилии существовали в меловой период. Примерно 65 млн лет назад они обитали по всему земному шару: в Европе, в Азии и в Америке.

Гадрозавры напоминали утконосов, но в ротовой полости рептилий находились сотни близко расположенных друг к другу зубов, рассказали палеонтологи. Однако у найденного в Японии динозавра строение челюсти сильно отличалось. Новый вид решили назвать Yamatosaurus izanagii.

В Канаде 12-летний палеонтолог-любитель Нейтан Рашкин обнаружил скелет динозавра. Как сообщалось ранее, возраст останков составляет примерно 69 млн лет.