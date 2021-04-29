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Жителя Армавира задержали по подозрению в покушении на убийство

  /   Обновлено: 29 апреля 2021 13:56
Происшествия
Жителя Армавира задержали по подозрению в покушении на убийство
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Краснодар, 29 апреля. Следователи задержали одного из подозреваемых в покушении на убийство жителя Армавира. Он скрывался от правосудия.

По данным следствия, мужчина поступил в больницу с множественными огнестрельными ранениями. Он отдыхал с компанией в кафе на улице Советской армии, где начал конфликтовать с тремя мужчинами.

Фигуранты дела вышли на улицу, где между ними завязалась драка. Задержанный выстрелил в потерпевшего не менее четырех раз из огнестрельного оружия, сообщил источник ФАН. Мужчина смог сбежать и обратиться в больницу за медицинской помощью.

В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Жителя Петербурга едва не зарезали посреди улицы в Василеостровском районе, сообщал ФАН. Злоумышленник нанес петербуржцу несколько ударов колюще-режущим предметом.

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